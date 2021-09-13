人手短缺 Go-Ahead暂停五条快捷和直达市区巴士服务

（早报讯）本地公共交通业者前进（Go-Ahead）公司受疫情冲击面临人手短缺，将从星期三（9月15日）起暂停五条巴士路线。

该公共交通业者星期日（12日）在面簿贴文表示，暂停巴士服务只是暂时的。这些巴士服务是快捷巴士和直达市区服务。受影响的快捷巴士服务为12e、43e和518号巴士；城市直达服务则为661和666号巴士。

业者也说明，受到疫情影响，人手不足才暂停一些巴士服务。不过，12号和43号主干巴士服务（trunk service）将继续运营。

陆路交通管理局受询时证实，前进已获得当局批准， 暂停五项需求较低的快捷和直达市区巴士服务， 以便将巴士车长分配到需求较高的主干和支线（ feeder ）巴士服务。前进调整其巴士车长的人力分配， 是应对不断上升的社区病例的应急计划的一部分。

受影响的巴士服务将从9月15日开始暂停服务， 陆交局建议受影响的通勤者可以乘搭其它巴士服务或乘搭地铁前往目的地。

陆交局发言人也表示，“ 陆交局和其它公共交通业者将继续密切留意情况， 并可能随着情形的发展而作出进一步调整， 包括当更多巴士车长重返岗位时。” 当局希望通勤者在公共交通业者进行有必要的调整时， 能够给予业者支持。

本地多个巴士转换站日前接连暴发感染群，陆交局与新捷运、SMRT、易塔通（Tower Transit）和前进四个公交业者上星期五（10日）发布联合文告表示，不少确诊感染冠病的巴士车长还未复工，部分公共巴士路线的候车时间预计会延长，并吁请公众对部分公共巴士服务候车时间延长给予谅解。

文告也表示，多数受影响的巴士服务候车时间增加不超过五分钟，极少数服务的等候时间可能会延长超过10分钟。

