【国会】耶鲁－国大学院学生教育经费比国大文理科学生高出一倍多

（早报讯）耶鲁－新加坡国立大学学院学生的教育经费比国大人文或理科学生多出一倍以上。与国大博学计划合并成立新学院将带来经济效应，为学生提供更负担得起且灵活的教育。

教育部长陈振声今天在国会针对耶鲁—国大学院停办的询问时指出，耶鲁－国大学院学生的学费和政府资助比国大人文或理科学生多出一倍。我国当年设立耶鲁－国大学院时清楚知道博雅学院对我国教育的价值，因此接受这个教育模式的高经费。

耶鲁－国大学院希望筹集超过3亿元，以在政府配对资助和投资回报下，建立约10亿元的捐赠基金。这将减少学院在营运成本和政府津贴的压力。

他解释，耶鲁－国大已尽力筹款，但仍未能达到目标。“过渡到新学院将带来经济效益，在一定程度上减轻成本。但这只是其中一个重要考量因素，不是成立新学院的主要推动力。”

“国大在与耶鲁大学合作设立耶鲁－国大的过程中汲取不少经验，肯定了博雅教育的价值，决定是时候发展耶鲁－国大教育的强项，与博学计划合并，让更多人能享有更广泛的教育选项。”

他强调，国大不是从零开始，校方将借助耶鲁－国大和博学计划教员与学生的经验，在双方建立的基础上发展新学院。

“有了经济效益，新学院将提供更包容、可负担得起且灵活的教育。相较于耶鲁-国大学院，它能提供更广泛的主副修选择，尤其在科学、技术、工程与数学（STEM）学科……随着新学院将更紧密地融入国大整个生态体制，所有国大学生也能从新学院的设施、资源与人脉中获益。”

国大上个月27日宣布停办耶鲁-国大学院，明年将与国大博学计划合并成立新学院。今年8月入学的大一新生于2025年毕业后，耶鲁-国大学院就正式停办。

国大与美国耶鲁大学自2011年展开协作，为我国创办首所博雅教育学院。

消息公布后引发热议，12位议员针对耶鲁-国大学院停办的计划提出询问。