【国会】为避免发错津贴 建屋局计划自动化津贴核查程序

（早报讯）12名转售组屋买家在申请政府津贴时没有如实申报个人资料，建屋局在检查时也未发现疏漏，因此错误地发放津贴给他们。当局已追回这些津贴，并计划接下来把申请津贴的程序自动化，以更有效和准确地评估申请者的条件。

国家发展部长李智陞今天（9月13日）在国会答复阿裕尼集选区议员林瑞莲的口头询问时说，审计署共检查了建屋局在2018年4月1日至2020年9月30日之间，所批准发放的2万2627份转售组屋申请，以及相关的家庭或单身购屋津贴，共涉及47808名申请者和住户成员。

他说：“审计署指出建屋局曾向13名不符合条件的申请者发放津贴。建屋局经进一步调查后确认，其中一名申请者符合相关补贴条件。其余12名申请者则确实未向当局申报如个人实际收入和私宅所有情况等关键信息，当局在核查时也未能发现疏漏。”

当局立即采取行动追回这些津贴，并同时也在进一步核对审计署标记出的另外1055名申请者的信息。

此外，申请购屋津贴的程序未来将自动化，即使申请者在申报时遗漏了任何关键信息，当局也能更有效和准确地评估申请者的条件。

所有公积金购屋津贴申请者必须申报有关他们和住户成员的所有相关信息，并提交收入、就业和私人财产所有权的文件证明，供建屋局核实。