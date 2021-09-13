牛车水民众俱乐部设检测中心 为牛车水大厦工作人员检测

（早报讯）牛车水民众俱乐部设临时检测中心，牛车水大厦工作人员今明两天可按所分配到的时间到此接受冠病检测。一些受访摊主对感染群的暴发并不觉得意外，也透露一些公众仍不严格遵守防疫措施。

据卫生部昨晚（9月12日）发出的文告，牛车水大厦感染群至今已累积81起病例，包括67名摊主与助手、四名清洁工、一名安全距离大使和九名与病患同住者，病毒主要通过工作场所传播。

记者今早前往牛车水民众俱乐部，发现牛车水大厦的工作人员陆续抵达临时设立的检测中心。在场工作人员透露，大厦工作人员今明两天早上9时至下午4时，可按照当局为他们安排的时间段前来接受聚合酶链反应（PCR）检测。

在牛车水大厦一楼售卖古董及珍藏品已有约八年的郭先生（78岁）今早11时前来检测。他透露，除了每两周须进行一次的强制性轮流定期检测（RRT），自己也曾因不同原因接受过两次PCR检测。

“如今检测对我而言可算是习以为常吧，尤其近几周的社区病例每日数百起，多检测也能让我们更安心。”

郭先生也透露，他其实早已做足心理准备这里会暴发感染群，毕竟还是有不少年长者不戴好口罩，并且长时间在公共场所聚集，一起有说有笑。

一年前开始在大厦售卖衣服的符女士（38岁）前几天接到消息通知隔壁店有确诊病例，因此非常担心自己也会受影响，上周五就自行到诊所进行了检测，结果呈阴性。

如今她再次检测，也是让自己放心，以免病毒正在潜伏。“病例每天都在增加，感染群暴发是迟早的事，我更担心的是生意长期受到影响。虽然只是暂停营业至周四，但最近顾客量已下跌约一半，等我们恢复生意，顾客会否因为害怕这里刚出现感染群，而不敢前来光顾？”

一些居民也因近期到访过牛车水大厦而担心染疫，今早前来民众俱乐部想接受检测，结果发现这里是专为大厦工作人员而设，其他人必须到别处进行检测。

谢丽玲（50岁，家庭主妇）周五曾到访牛车水大厦的熟食中心打包午餐。虽然只是短暂光顾不到10分钟，她仍不敢掉以轻心，毕竟家里还有80多岁的母亲。

“几天就累积80多起，病毒似乎传染很快，我当然会担心。除了下楼买东西以外，我最近都有减少外出，就刚好光顾了感染群暴发的地点。我下午应该会前去附近诊所尽快检测。”

李志中（32岁，保险经纪）最近也曾光顾这座熟食中心打包食物。“我通常都是在家办公，很少出门。既然我们已经决定和病毒共存，时不时暴发感染群和须进行大型检测也并不意外，但我也希望人们仍努力防疫，遵守安全管理措施，不要让局势失控。”