【国会】耶鲁－国大学院停办涉及两所大学高层对战略和财务敏感课题讨论 故没和学生及教员协商

（早报讯）耶鲁-国大学院停办的计划和决定，涉及两所大学的高级领导层以及与各自董事会之间，关于战略和财务等敏感课题的讨论，国大因此没有同学生及教职人员协商。

教育部长陈振声今天在国会答复多名议员有关协商的询问时，做此解释。他也说明了整个决策过程和公布消息的时间的考量。

今年7月初，国大开始与耶鲁大学进行讨论。耶鲁认可国大的愿景是将耶鲁－国大学院和国大博学计划合并成一所不以耶鲁为名的新学院。在同个月内，耶鲁－国大学院领导层得到通知。

国大董事会于8月初批准了这项决定，耶鲁－国大学院校董会于8月下旬批准了过渡计划。

对于公布这项消息的时间，国大也与耶鲁在7月讨论并共同做出决定。

陈振声说：“虽然合作关系到了2025年才结束，但双方都认为，尽早宣布而不是不说，才是负责任的做法。如果延迟宣布，继续招收无法在耶鲁－国大学院完成学业的学生，或者继续雇佣教师，那将是不诚实的做法。”

因此，在耶鲁－国大学院校董会审议并认可广泛的过渡方案后，计划在8月宣布这个消息。“这使教职人员能够有最长的时间，从现在到2025年，来探讨过渡的细节。”

另外，学生、家长和校友也十分关注这项决定对于耶鲁－国大学院学位地位的影响。

对此，陈振声说：“国大和耶鲁大学都是全球知名的大学，受到包括公共部门和研究生机构在内的雇主的认可。我相信，耶鲁－国大学院学位将继续受到高度重视，过去和未来的毕业生即使在2025年之后，还会保持良好的声誉。”