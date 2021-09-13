【国会】政府拟修订私人保安业法令

（早报讯）政府拟修订私人保安业法令，加重对凌辱和骚扰保安人员行为的处罚，以更好地保护保安人员。

内政部兼永续发展与环境部政务部长陈国明今天在国会为私人保安业（修正）法案提出一读。

内政部发文告说，修正法案一旦通过，若故意骚扰、威胁保安人员，将面对最高5000元罚款，或监禁最长12个月，或两者兼施。目前，所有人都受防止骚扰法保护，违者会面对最高5000元罚款，或监禁最长六个月，或两者兼施。

第二，袭击或对保安人员动粗的惩罚则将是最高7500元罚款，或监禁最长两年，或两者兼施。刑事法典目前对此类犯罪的判罚是高达1500元罚款，或监禁最长三个月，或两者兼施。

第三，蓄意伤害保安人员所将面对的刑罚最重，最高1万元罚款，或监禁最长5年，或两者兼施。刑事法典目前对此类犯罪的判罚是最高5000元罚款，或最长三年监禁，或两者兼施。

文告指出，安保人员在保障工作场所和居民的安全起到至关重要的作用，但他们的工作性质也意味他们更容易被卷入冲突。

新加坡保安雇员联合会和新跃社科大学去年9月至11月展开的一项联合调查发现，有四成的保安人员在工作上都曾经历过无理的对待。

虽然所有人在面对骚扰和攻击时都受法律保护，但我国目前尚缺乏针对保安人员的法律保护。因此，内政部将扩大私人保安业法令的适用范围，以此提醒公众，并威慑潜在的违法行为。

另外，由于安保顾问并不直接提供安保设备或服务，卷入与安保有关的违法行为的风险较低，内政部因此将取消安保顾问的执照要求。