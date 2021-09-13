【国会】政府提出防止外来干预法案 对付敌意信息宣传和本地代理人

（早报讯）为防止外国势力通过敌意信息宣传或本地代理人干预我国内政，政府拟立法赋予内政部长权力，向社交媒体平台或网站经营者等发布指示，协助当局调查和对付源自国外的恶意宣传。具政治影响力的人在法令下也须披露与外国实体的关系，和申报所接受的1万元或以上本地和外来捐款。

内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授今天（9月13日）在国会为防止外来干预（对应措施）法案提出一读。

根据内政部文告，外来干预对我国的政治主权和国家安全构成严重威胁。在进行敌意信息宣传（Hostile Information Campaigns）时，恶意的外国行为体可能试图在政治课题上误导新加坡人，通过渲染种族与宗教等具争议的课题来挑起不满与不和，或试图削弱对我国公共机构的信心和信任。

他们的手段包括，创建假账号并声称是本地人，让用户误以为账户是可信的；在社媒平台使用网络机器人（bots）或投放广告来扩大信息的接收率；结合假账号和网络机器人，制造某个立场获得广大支持的假象；以及煽动其他用户恶搞、骚扰或恐吓特定目标等。

为探测和揭穿敌意信息宣传行为，法案提出赋予内政部长权力，向社媒平台、相关电子服务平台、互联网接入服务商，以及拥有或经营含可疑内容的网站或社媒页面的人，发布技术协助指示（Technical Assistance Direction），要求他们透露当局所要的信息，以便当局确认有害信息是否是由外国委托人或其代表散布的。

如果有理由相信社媒或相关电子服务的用户账号被用作，或有意被用作敌意信息宣传，部长也能发布账户内容限制指示（Account Restriction Direction），要求屏蔽这些账户的内容，无法在新加坡看到。

在更严重的情况下，例如当内容煽动暴力或引起社群之间的敌意，部长可发出通信限制指示（Stop Communication (EndUser) Direction），要求信息散播者立即停止向新加坡受众传达特定敌意信息。部长也可发出屏蔽指示（Disabling Direction）或网络连接阻断指示（Access Blocking Direction），分别是要求互联网中介或互联网接入服务商（Internet access service provider，简称ISP）介入，屏蔽敌意信息。

防止外来干预（对应措施）法案也将纳入政治捐款法（Political Donations Act）的现有条例，但会进一步扩大覆盖范围，以防外国势力通过本地代理人（local proxies）进行干预。我国目前不禁止国会议员、政治职务者、国会领袖或国会反对党领袖接受捐款，也允许外国人为政党、选举候选人和议员提供志愿服务。但这些都可以成为外国委托人影响我国内政的潜在途径，法案旨在填补这些漏洞。

因此，直接参与新加坡政治的人士和机构，日后将被列为“具政治影响力的人”（Politically Significant Persons）。这包括政党、政治职务者、议员、国会领袖、国会反对党领袖，以及选举候选人和选举代理。其他个人或机构的活动若是密切参与我国政治，也可被列为“具政治影响力的人”。

根据法案，这类人须披露与外国实体的关系。此外，不论是本地或外国捐款者，只要单笔捐款达1万元或以上，或是分数次捐款但总额达1万元或以上，获得捐款的具政治影响力的人都须向当局申报。