青年涉纪念碑前滑板“冲浪”被控

24岁男子在战争纪念公园的水池玩滑板“冲浪”，公众见状后不知男子行为是否妥当，拍下视频并报警。男子今早在古迹保存法令（Preservation of Monuments Act）下被控上法庭。

被告是新加坡籍男子斯蒂芬·科瓦尔科夫（译音，Stephan Kovalkov），他面对一项抵触古迹保存法令的控状。

控状显示，事件发生在今年7月17日晚上10时10分，被告遭指当时在美芝路的日本占领时期死难人民纪念碑（Civilian War Memorial）进行水上滑板。

《联合晚报》早前曾报道，当时一名方姓的公众（28岁）路过该处，看到有男子在纪念碑旁的两个大水池玩水上滑板，男子期间还一度跳跃，滑板击中纪念碑墙壁，再落回水中，宛如在冲浪。

该男子的举动让方先生非常吃惊，于是他拍下视频后隔天上网报警，视频过后也在社交媒体流传，引起网友热议和关注。

警方和国家文物局今早发文告表示，这名24岁男子因触犯古迹保存法令，今天被控上法庭。

根据文告，警方在7月18日接获报案后，调查揭露一名24岁男子于事发当晚在上述地点玩水上滑板。

警方表示，在任何纪念碑做出故意污损、破坏或是干扰行为者，将面对不超过3万元的罚款，或是监禁不超过6个月，或两者兼施。

另外，当局也对四名年龄介于18岁至24岁的人进行调查，他们涉嫌协助上述男子进行活动。

警方不会容忍在国家纪念碑做出不当行为的人，肇事者将受到法律制裁。

警方和国家文物局强调，国家纪念碑是重要标志，也标志着新加坡历史的里程碑。“日据时期死难人民纪念碑是国家纪念碑，是献给日据时期的受害者，我们必须给予尊重，所有不尊重的行为都是不可接受的，当局将会继续提高公众对国家纪念碑的认识。”