青年涉纪念碑前滑板“冲浪”被控

来自 / 联合晚报

文 /
杨量而

发布 / 2021年9月13日 2:39 PM

更新 / 2021年9月13日 4:51 PM

公众方先生当时看到一名男子在美芝路的日本占领时期死难人民纪念碑进行水上滑板，该男子期间还一度跳跃，滑板击中纪念碑的墙壁。（档案照）
公众方先生当时看到一名男子在美芝路的日本占领时期死难人民纪念碑进行水上滑板，该男子期间还一度跳跃，滑板击中纪念碑的墙壁。（档案照）

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24岁男子在战争纪念公园的水池玩滑板“冲浪”，公众见状后不知男子行为是否妥当，拍下视频并报警。男子今早在古迹保存法令（Preservation of Monuments Act）下被控上法庭。

被告是新加坡籍男子斯蒂芬·科瓦尔科夫（译音，Stephan Kovalkov），他面对一项抵触古迹保存法令的控状。

控状显示，事件发生在今年7月17日晚上10时10分，被告遭指当时在美芝路的日本占领时期死难人民纪念碑（Civilian War Memorial）进行水上滑板。

《联合晚报》早前曾报道，当时一名方姓的公众（28岁）路过该处，看到有男子在纪念碑旁的两个大水池玩水上滑板，男子期间还一度跳跃，滑板击中纪念碑墙壁，再落回水中，宛如在冲浪。

该男子的举动让方先生非常吃惊，于是他拍下视频后隔天上网报警，视频过后也在社交媒体流传，引起网友热议和关注。

警方和国家文物局今早发文告表示，这名24岁男子因触犯古迹保存法令，今天被控上法庭。

根据文告，警方在7月18日接获报案后，调查揭露一名24岁男子于事发当晚在上述地点玩水上滑板。

警方表示，在任何纪念碑做出故意污损、破坏或是干扰行为者，将面对不超过3万元的罚款，或是监禁不超过6个月，或两者兼施。

另外，当局也对四名年龄介于18岁至24岁的人进行调查，他们涉嫌协助上述男子进行活动。

警方不会容忍在国家纪念碑做出不当行为的人，肇事者将受到法律制裁。

警方和国家文物局强调，国家纪念碑是重要标志，也标志着新加坡历史的里程碑。“日据时期死难人民纪念碑是国家纪念碑，是献给日据时期的受害者，我们必须给予尊重，所有不尊重的行为都是不可接受的，当局将会继续提高公众对国家纪念碑的认识。”

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