伪造文件骗补贴金 少妇判监7个月

少妇伪造公司文件，谎称自己遭公司裁退，多次向社会及家庭发展部申请补贴金，其中两次成功，共骗取4000元款项，今早（9月13日）被判坐牢7个月。

被告是31岁的钟诗琳（译音），面对七项包括欺骗、伪造以及向警方提供假资料等控状。

据案情显示，被告在2019年10月开始在一间公司的人事部上班，去年2月2日遭解雇，

被告后来以自己失业为由，申请冠病疫情薪金补贴（Covid-19 Support Grant）。

这项计划是帮助因疫情失业、至少三个月被迫拿无薪假和减薪超过30%的中低收入国人。他们每月可得到最多800元的津贴，为期三个月。

不过被告两个月后便找到新工作，并不符合条件。她为了欺骗当局，谎称自己自去年2月起便失业，之后的3个月也没有收入。

被告第二次申请获得批准，获得2400元的补贴金。

被告尝到甜头后，决定再次行骗。她在去年8月17日，利用新公司的膝上电脑，从人事部档案夹下载裁退信范本（template）并填写自己在去年8月17日遭裁退的内容。

被告等到去年10月1日，当局在接受另一轮补贴金申请时，再次提交申请，并获得1600元的补贴金。

被告在去年11月3日将膝上电脑交给同事维修，后者从膝上电脑包里，找到伪造的裁退信，才揭发被告罪行。