【国会】新马相互承认疫苗接种证书磋商进展良好

（早报讯）新加坡和马来西亚正就相互承认冠病疫苗接种证书进行磋商，讨论工作也取得良好进展。

外交部长维文医生今天（9月13日）在国会答复议员口头询问，并就马来西亚近期更换政府对新马关系的影响发表看法。他说，新加坡一贯的立场是与马国政府合作，我国致力与现任马来西亚政府维持具建设性和积极的关系，也会跟进落实双方在双边合作项目上的承诺。

维文说，新马政府正就安全、逐步恢复人员跨境流动进行磋商。这有赖双方就公共卫生程序达成共识，以在考虑到现有医疗资源的同时，保障双方人民的安全和公共卫生。

“双方正朝彼此承认疫苗接种证书努力。相关讨论富有成果、具建设性，也取得良好进展。这必定有助我们制定前进路线，并在情况允许时，安全重开边境。”

维文说，我国与历届马来西亚政府和领导人保持良好关系，也在广泛课题上合作。慕尤丁政府任内，双方设立特别工作委员会，协调人员和货物流动，以及陆路关卡日常运营等问题，减少疫情对企业、员工和人民的影响。刚出任马来西亚首相的依斯迈沙比里当时便担任委员会的马方联合主席。

新马在疫情期间也推出通行安排，包括让货车安全进出、员工的周期性通勤安排，以及为病危情况等紧急探访制定框架。维文说，这些安排将继续落实。

双边基础设施项目方面，新柔地铁计划也不受影响。双方去年7月同意恢复工程，工程也已动工，并将于2026年底通车，加强新柔两地的相互连接。