跨岛线罗央站启用后 罗央工业区到实龙岗北部只需25分钟

（早报讯）地铁跨岛线第一阶段罗央站2030年投入运作后，从罗央工业区到实龙岗北部只需25分钟，比目前所需的75分钟节省三分之二时间。

陆路交通管理局今午（9月13日）发文告宣布，将设计和兴建罗央地铁站及地铁隧道的土木工程颁给和合（Woh Hup）和东亚地质工程（Dongah Geological Engineering）新加坡分公司组成的联营公司。合约总值7亿4800万元。

和合公司是本地最大私人建筑和土木工程专家之一，在负责海内外基础设施和建设项目都持良好记录，目前负责承建汤申—东海岸地铁线的丹戎加东站和碧湾地铁站和隧道。东亚地质工程目前则负责汤东线大世界地铁站及隧道，今年4月也获颁设计和兴建跨岛线第一阶段巴西立站的合约。

罗央站的工程预计会在今年第四季动工。该站在2030年投入服务后，将为往返实龙岗北部和罗央工业区的乘客带来更大便利，乘车时间从目前的75分钟缩短三分之二至25分钟。从罗央工业区到衔接跨岛线与东北线的后港站，则从目前所需的55分钟缩短至25分钟。

除了承建罗央地铁站，承包商也会在该站上方建罗央高架桥的部分路段。

这条高架桥介于淡滨尼快速公路和罗央大道之间，属于樟宜北部廊道基础设施改造工程一部分。高架桥两端会设直立隔音屏，降低噪音对附近居民的影响。这项工程竣工后，樟宜居民和驾车者在市镇内以及与其他市镇享有更好的衔接性和便利，通车时间也会缩短。