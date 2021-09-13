【国会】伪造招标记录 两文社青部职员被警告

（早报讯）两名文化、社区及青年部职员因找不到当初批准外包项目时的记录，后来伪造资料。由于承包商的确提供了这些服务，没有造假，两人因此被警告，绩效表现也受影响。

总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮今天（9月13日）在国会回答议员有关2020／21财政年度审计长报告的口头询问时，透露上述进展。

审计长吴顺宝在长达100多页的报告中，点名六个政府部门和11个法定机构，在运营管理与监管、采购程序与合约管理、资讯科技系统监管，以及设施管理等方面出现疏失或监管不足。

审计署也发现五个政府部门和法定机构的一些文件可能造假。其中，教育部、内政部、建屋发展局和人民协会在完成调查后，已据实报警。

英兰妮说，人协的涉案职员已被停止，待调查结果出炉。

内政部有三起可能违例行为，资料都是由承包商提供。内政部为其中两起事件报警，一名承包商被控上庭，另一名则收到为期12个月的有条件警告。内政部也对第三个违反合约条件的承包商采取行动。

内政部的三起事件中，虽然没有出现职员造假，但两名职员因失责正在接受内部调查。

教育部和建屋局的调查仍在进行中。

英兰妮指出，鉴于政府运作的规模和复杂性，要求零失误是不实际的。公共服务的15万名职员每年处理数百甚至数千起交易，且政府资讯科技系统超过2000个，由不同供应商建起，也采用不同科技，人为失误和流程疏漏不时会发生。重要的是，有办法发现这些疏漏，以坦率和透明的方式应对问题。

文社青部长兼律政部第二部长唐振辉指出，公共建筑项目的合约价值要是超过500万元，政府要求有关当局为主要建筑材料，尤其是水泥和钢筋采纳100％的价格波动调整，以鼓励商家做出真实的报价。不过，人协却犯下错误，在建造淡滨尼天地时，只采纳了七成的价格波动调整。

他也提到，事发后，人协检讨了另31个公共建筑项目，发现过去七年，另两个项目也错误采纳了七成的价格波动调整。经过初步计算，若采纳正确的计算方式，人协将能为这两个项目少付约6万元。

人协已调整作业，确保建筑合约内容明确，更清楚标明该如何进行价格波动调整。

唐振辉说，人协已委任安永会计师事务所的顾问，检讨人协有关合约管理和发展项目运作的治理系统和监督职能，并提出改善建议。