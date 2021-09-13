疫情担忧持续 海指周一跌0.8％

（早报讯）疫情担忧持续以及等待美国通胀率数据出炉之际，亚太股市今天（9月13日星期一）涨跌不一。新加坡股市的晴雨表在本周首日无法取得好的开始，海峡时报指数闭市跌0.79％或24.49点，闭市报3074.31点。本地每日新病例维持接近一年高位，海指今天跌幅一度达1.14％。

在新加坡闭市时，美国三大股指的期货各涨约0.4％，不过亚太股市涨跌不一，悉尼、东京和首尔小涨0.26％、0.22％和0.07％，香港则挫跌1.50％，因中国科技股面对进一步的政策管制而挫跌。

辉立期货投资分析师周峻贤接受《联合早报》访问时指出，海指的下跌一直是由三只本地银行股带动。他说，整体经济情绪似乎是单靠接种疫苗还不足够，这可能解释为何本地股市最近有些波动。

技术方面，德兴汇（Samtrade Research）研究部主任高龙飞表示，海峡指数的短期走势是下行，如果跌破在3046点的200日移动平均数，海指就会回到3000点的心理支持线。

整体本地股市今天交易量微增至13亿8000万股，交易总值则跌至10亿2000万元。上升股173只，下跌股多达319只。

三只本地银行股皆下跌，给予海指最大的压力。华侨银行（OCBC）跌1.11％至11.63元；星展集团控股（DBS）跌0.49％至30.29元；大华银行（UOB）跌0.66％至25.57元。

城市发展（CDL）今天股价一度大涨6.75％至7.12元，闭市报7.03元，涨幅收小至5.40％，是唯一股价上涨的海指成份股，交易总值高达8282万元，领先全场股票。

城市发展上周五深夜透露，以1美元（约1.34新元）脱售合资公司重庆协信远创实业（Chongqing Sincere Yuanchuang Industry），意味着它终止对面对资金问题的协信远创的支持。城市发展已几乎完全注销在协信远创的19亿元投资。

WeWork将关闭在Prime美国房地产投资信托（Prime US Reit）的美国房地产的共享办公业务。该信托今早表示，目前正与租户WeWork洽谈租约责任，信托拥有的保障包括对方须履行承诺，例如承担月租至2022年底。由于以上担保，信托预料这事不会对信托本财年的每单位派息造成影响。

Prime美国房地产投资信托今天股价一度跌1.16％，闭市时持平于0.86美元。