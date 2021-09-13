公用事业局获5100万元拨款 研究气候变化对我国水供影响

（早报讯）公用事业局获国立研究基金会拨款5100万元，针对水资源回收以及气候变化对我国水供系统的影响，征求创新解决方案。

公用局今天（9月13日）宣布，将在“创新与企业2025计划”（简称RIE2025）下展开两项提案征求（Request-for-Proposals）活动，以开发创新解决方案满足我国未来五年的用水需求。

第一项征求的是从水循环系统回收化学物质和矿物质的提案，例如从废水中回收用水处理过程所需的化学物质，以及从淡化海水剩下的浓盐水中回收稀有金属，供其他工业使用。

第二项则是研究气候变化接下来10年、20年和40年对我国水质和公用局基础设施的影响，以制定未来的应对策略。除了目前已在进行的防洪与海岸防护相关研究，申请者也可建议其他研究范围。

文告指出，到了2060年，本地用水需求料将翻倍，须不断研发创新解决方案来保障未来水供的可持续性。研究范围包括减少海水淡化的能源消耗，提高用水处理过程的能源自给，以及降低工业用水需求。

提案征求活动已开放申请，11月26日截止。有意申请者可上网https://go.gov.sg/rfp-informationsession-2021报名出席9月24日的介绍会。