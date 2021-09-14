（早报讯）疫情担忧持续以及等待美国通胀率数据出炉之际，海峡时报指数昨日跌0.79％或24.49点，闭市报3074.31点。

本地每日新病例维持接近一年高位，海指昨日一度跌了1.14％。反观其他亚太主要股市基本持稳，悉尼、东京和首尔闭市时分别小涨0.26％、0.22％和0.07％，香港因中国科技股承受压力而挫跌1.50％。

华尔街隔夜股市表现不一，道琼斯工商指数起0.76%，标普500指数起0.23%，而纳斯达克指数则微跌0.07%。

今天值得关注的股票如下：

*新加坡厨具（Singapore Kitchen Equipment）今天凌晨表示，新加坡会计与企业管制局（ACRA）已拒绝它要求延长举行常年股东大会和为截至去年底的财政年度提交年度申报表的期限的要求。前者的截止日期是今天，后者是今年10月16日。

*创值科技（Addvalue Technologies）今天表示集团面对是否有能力经营下去的重大不确定性。截至2021年3月31日，集团负债净额约为80万美元。此外，集团履行财务责任的能力还要看它的子公司是否能够向第三方投资者取得一笔一年期的850万元贷款，年利息为8%。

*联合食品（United Food）今早就审计师表示无法对它截至今年3月底的财务报告发表意见，回答新加坡交易所的质询。

其中，审计师指出，尽管从2019年4月至8月，公司进行了抗氧化产品的生产活动，但期间却没有任何记录。

对此，公司说：“由于管理层期间对产品进行了额外测试，而记录未妥善保存，因此记录有错误。”

*城市发展（CDL）昨日股价一度大涨6.75％至7.12元，闭市报7.03元，涨幅收小至5.40％，是唯一股价上涨的海指成份股，交易总值高达8282万元，领先全场股票。

城市发展上周五深夜透露，以1美元（约1.34新元）脱售合资公司重庆协信远创实业，意味着它终止对面对资金问题的协信远创的支持。城市发展已几乎完全注销在协信远创的19亿元投资。

*新加坡交易所昨天宣布采纳以股代息计划（Scrip Dividend Scheme），并将在10月7日的常年股东大会寻求股东批准在该计划下发行新股。

*达阔水技术（Darco）昨日闭市后透露对新交所询问的答复，它表示，集团的中国和马来西亚业务表现不如预期。原本预期它们维持去年的表现，但它们上半年的表现比去年同期差。

*新丝路集团（New Silkroutes）答复新加坡交易所询问时披露，集团能够从业务创造足够的现金流并应付债务义务，因为集团营收上财年达4204万美元，而且可以继续扩展集团的保健业务。新交所鉴于集团流动债务1775万美元而现金和银行余额仅661万美元，而询问该公司是否有足够流动资产应付短期债务。