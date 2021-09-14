我国正研究使用非mRNA冠病疫苗接种追加剂

（早报讯）我国冠病疫苗专家团正积极研究使用非信使核糖核酸（mRNA）疫苗进行混合疫苗接种。卫生部也正同疫苗供应商磋商提供非mRNA疫苗作为追加剂，其中几家供应商已准备向我国卫生科学局提呈申请。

通讯及新闻部兼卫生部高级政务部长普杰立医生今天（9月14日）在国会答复14名议员有关冠病疫情和疫苗接种的口头询问时，透露上述消息。

政府抗疫跨部门工作小组早前宣布，60岁及以上年长者和乐龄护理设施住户在完成接种的六至九个月后，可接种第三剂辉瑞或莫德纳疫苗。中度至严重免疫缺陷者则可在接种第二剂的两个月后，施打与首两剂相同的第三剂mRNA疫苗。

普杰立指出，在建议为其他群体接种追加剂之前，专家团将继续观察全球和本地数据，尤其是关于疫苗不良反应风险的数据。

目前获世界卫生组织紧急批准的非mRNA疫苗包括：已开始在本地施打并采用灭活技术的科兴（Sinovac）和国药（Sinopharm）疫苗，以及使用腺病毒载体的强生（Johnson & Johnson）和阿斯利康（AstraZeneca）疫苗。

就盛港集选区议员蔡庆威询问我国的疫苗存货数量，普杰立说，基于与疫苗生产商协议的保密条款，政府无法透露更多有关疫苗存货和运送时间表的信息。

不过，普杰立重申，我国的策略是采购使用不同技术的疫苗组合，以提高我国获取安全且有效疫苗的机会。

随着81％本地人口已完成接种，政府将在9月30日关闭四个接种中心，分别为武吉知马、哥南亚逸、马西岭和裕华民众俱乐部的接种中心。提供接种服务的公共卫生防范诊所（PHPC）将从目前的79个，增至10月底的约100个。