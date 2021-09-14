46家私人诊所将开始施打国药疫苗

（早报讯）本地46家私人诊所将开始为公众施打中国国药集团的冠病疫苗，由于反应热烈，今年10月底提供国药疫苗的诊所可能增加至上百家。

一批3万1600剂国药疫苗已于上周五（10日）正式抵达新加坡，并将在今天陆续送抵全岛46家诊所，让诊所从本周起开始施打。

这46家诊所包括本地11家HeartlandHealth诊所、8家Faith诊所以及康生Wellth诊所，他们的接种收费介于90元至107元。

目前本地已有至少两家医院和三家诊所提供国药疫苗，再加上这46家诊所，我国将会有超过50家医院和诊所提供国药疫苗。

其中两家提供国药疫苗的是位于芽笼峇鲁和义顺的57医疗诊所，诊所合伙人徐宽医生表示，诊所引进的1000剂疫苗大多已被预订。

他说：“疫情期间我们碰到许多年长病患，他们担心自己施打其他疫苗会出现副作用，希望注射灭活疫苗，我们因此引进国药疫苗。”

虽然第一批疫苗大多都被预订，但诊所仍接到不少询问，因此会将其他有兴趣的人列入等候名单，之后再引进更多剂疫苗。

他介绍，接种国药疫苗的程序和科兴疫苗一样，他们会向接种者介绍介绍疫苗的副作用，接种者在射疫苗后也须观察15分钟才能离开。

除了还未接种疫苗的人，诊所也收到有意接种国药疫苗为第三剂疫苗，以及已在外国接种疫苗但不被本地承认的人的询问。

他说：“我强烈建议所有人去打疫苗，无论是辉瑞和莫德纳又或者是选择国药，从数据上来说无论如何，打了疫苗总比没打好。”

10万剂国药疫苗10月底前抵达提供接种的诊所将超过100家

除了第一批46家诊所，目前还有60多家诊所在等候名单，第二批疫苗将在10月底前抵达，到时本地提供国药疫苗的诊所可多达100家。

这批国药疫苗是由英诺医疗集团（Innova Medical Group）引进，该集团也是国药集团子公司中国生物科技股份有限公司的战略合作伙伴。

集团副总裁兼亚太区负责人师郡徽在受访时说，小型诊所一般会申请500至2000剂疫苗，如果诊所要自己引进疫苗将会碰到许多困难。

他说：“由于我们和国药集团有合作关系，因此我们出面协调，帮忙本地规模较小的诊所处理引入国药疫苗的工作。”

师郡徽指出，目前国药疫苗需求仍然强劲，旅居新加坡的中国人和与中国有生意往来的新加坡人都有意接种中国制造的疫苗。

他说：“目前新加坡已开始注射加强剂，目前科研机构正在研究混合接种疫苗的效能，如果获得允许，国药疫苗需求相信也会增加。”

国药疫苗效能为79％，适用于18岁及以上者，须注射两剂，间隔三四周。

有别于辉瑞或莫德纳疫苗采用的信使核糖核酸（mRNA）技术，国药和科兴疫苗属传统灭活疫苗，即把病毒“杀死”后直接制成疫苗。