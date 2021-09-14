职场公平劳资政委员会将探讨如何避免在工作场所行程诉讼文化

（早报讯）在界定法律范畴，设计法律框架保障职场公平之际，职场公平劳资政委员会将探讨如何避免在工作场所形成诉讼文化。

人力部兼卫生部高级政务部长许宝琨医生今天（9月14日）在国会回答多名议员有关把劳资政公平与良好雇佣联盟（TAFEP）准则纳入法律的口头询问时说，应设立一个索偿程序，而调解应是首个必要步骤，出庭则是最后办法。

他提到，在处理薪金相关和不当解雇的事件时，这个索偿程序发挥了良好作用。针对属于工会的员工，工会目前已参与相关的调解过程，这是职场公平劳资政委员会（Tripartite Committee on Workplace Fairness，简称TCWF）可参考的。

许宝琨指出，职场歧视的焦虑可能是由自我认知驱动。不是每个投诉都代表雇主犯下错误。处理职场歧视事件时，须对员工和雇主公平。通过采纳公正的方式，将有助避免雇主因过多的法律规则，不愿进一步扩展生意。

TCWF会由人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生、职总秘书长黄志明以及全国雇主联合会会长叶进国联合领导，成员也包括文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉。委员会将广泛参考包括工会、雇主以及社会各界人士在内的意见，确保审议结果和最终的建议公平公正。

许宝琨说，委员会的目标是在明年上半年完成检讨，把建议交由政府考虑。要是通过，则能开始立法程序。