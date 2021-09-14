月薪低于1400元全职居民员工 逾七成薪金明年9月起会提高

（早报讯）我国去年有约10万3000名全职居民员工的月薪低于1400元，占整体全职居民员工的约5.3%。从明年9月起，聘用外籍员工的企业向所有本地员工支付的月薪须至少符合“本地员工薪金门槛”后，估计他们当中约77%的薪金会提高到至少1400元。

针对早前劳资政工作组提出三大策略提高低薪员工的收入，包括扩大渐进式薪金模式（Progressive Wage Model，简称PWM）的覆盖范围、规定聘用外籍员工的企业支付至少达到“本地员工薪金门槛”（Local Qualifying Salary，简称LQS）的月薪给本地员工，多名议员今天（9月14日）在国会提问这些新措施将对企业、雇主、员工以及消费者带来什么影响，以及政府是否有任何缓冲措施。

人力部兼国防部高级政务部长扎吉哈答复询问时透露，在新的LQS规定生效后，月薪低于1400元的本地10万3000名全职居民员工中，估计约77%将会受益，这些员工有许多也会因为渐进式薪金模式覆盖范围扩大而收入增加。例如清洁和园景业员工到了2028年，月薪可提高到至少2400元。

至于其余23%的员工，则来自不雇用外籍员工的企业。他们大多数是小企业，雇用少于10名员工，包括小型家族生意如小贩摊位和邻里商店等。

扎吉哈说：“这些小本生意的业务规模不大，我们会小心，不要让工资突然调整导致这些生意做不下去。”

他指出，劳资政工作组并没有偏离工资应随着生产力的长期提高而持续增长的广泛原则。然而，工作组也意识到低薪员工的薪金增长有可能超过其生产力。这是因为前线员工的生产力不仅取决于员工的能力，也跟公司的运营和工作方法有关。

针对议员提问商家是否会因此而不公平地抬高价格，扎吉哈指出，在竞争激烈且门槛不高的食品服务与零售领域，预计这些公司会仔细考量成本增加的问题。

“平心而论，要让低薪员工赚取较高薪金，在一定程度上成本就会增加。这是我们作为消费者须尽的本分、支持低薪员工。希望新加坡人不会不公平地指责公司牟取暴利，而是一起应对任何不合理的价格上涨或做法。”