约7万9000名自雇者从线上平台接单 缺乏基本工作保障和福利

（早报讯）本地去年有约7万9000名从线上平台接单的自雇人士，其中包括私召车司机、德士司机以及送货司机，他们过去三年的中位数月入介于1500元至2000元。

人力部在上月底宣布成立将咨询委员会，探讨如何加强对送餐员、私召车和德士司机等自雇人士的工作保障和福利。

卫生部兼人力部高级政务部长许宝琨今天（9月14日）在国会答复议员口头询问时透露，去年约19万名自雇人士中，有约7万9000人是从线上平台接单，其中大约半数是私召车司机、三分之一是德士司机，其余多数是通过送货服务平台接单的汽车和轻型货车送货司机。在2018年至2020年间，从事这三种职业的全职本地员工，中位数收入介于1500元至2000元。

针对拉丁马士区议员杨益财提问有多少送餐和送货员在工作时受伤或致命，许宝琨指出，这类的死亡案例很少。“2019年和2020年分别有两人死亡。2018年，也是我们开始追踪这类事故的第一年，完全没有致命事故。我们目前并没有送餐和送货员因交通意外而受伤的相关数据。”

从线上平台接单的自雇人士与线上平台公司的合同不是雇佣合同，因此没有大多数员工所享有的基本工作保障，如工伤赔偿、工会代表和雇主的公积金缴交。

对于越来越多年轻人从事这类行业，许宝琨表示担忧。

因此，人力部成立咨询委员会，探讨如何加强保护从线上平台接单的自雇人士，尤其是送餐和送货员、私召车司机以及德士司机，以确保网上平台与自雇者之间能有更平等的关系。

许宝琨说：“委员会在提出建议之前，需要时间与利益相关者广泛协商并仔细研究这些问题。议员所提出的意见将会分享给委员会，让他们在探讨问题时可参考。”