员工涉串通分包商骗公司970万元 12人被控

工程公司内神通外鬼，四名员工被指共谋监守自盗，串通另一家工程公司的董事，找来了公司的七家承包商的董事帮忙伪造单据，半年内骗走公司约970万元，今早12人齐齐被控上法庭。

贪污调查局今早（9月14日）发出文告，受害的本地公司是Civil Tech私人有限公司。被告颜国量（43岁）及温国平（41岁）在案发时是公司的项目主管，而陈振泉（39岁）及廖利明（55岁）分别是财务经理及项目经理。

文告指出，四人涉嫌在2016年3月至8月，串通另一家公司的董事黄锡庆（43岁），找了Civil Tech的七家分包商的董事协助犯案，伪造单据向公司申请项目的酬劳，总共骗走逾970万元。

黄锡庆案发时是工程公司Global Civil Engineering私人有限公司的的董事。

五人各面对85项罪名，包括共谋欺骗、共谋伪造文书及共谋隐藏赃款等罪名。

涉嫌犯案的七家分包商的董事同样在今早被控。案发时是Hua Rong Engineering私人有限公司董事的黄治国（47岁）面对20项罪名，他所涉及的金额是140万元。

另外六人是洪来顺（57岁）、庄和（48岁）、于英杰（59岁）、王民健（53岁）、萧炎升（45岁）和陈行利（34岁）。

他们在案发时分别是Dowell Engineeering Services私人有限公司、Hong Hai Construction私人有限公司、Da Ho Foundation（新加坡）私人有限公司、Alliance Resources私人有限公司、Rui Feng Engineering & Construction私人有限公司、以及Housing Replacement私人有限公司的董事。这六人各面对4至10项协助他人伪造文书的罪名。