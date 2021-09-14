不满女友要分手 恐吓骚扰打破窗 男子判监13个月

离婚汉巧遇22年前就已认识的离婚妇，恋爱两个月后便搬入女友家。两人谈恋爱三年，一次大吵后女方要求分手，离婚汉不接受，一个月内多次骚扰女方和她的女儿，传简讯辱骂她、恐吓她，还把她家的窗打破。

现年47岁的温瑞福（译音）共面对15项控状，包括恐吓、刑事暴力、骚扰、盯梢、报假案及偷窃等。他昨天（9月13日）承认其中六项控状，余项交由法官下判时一并考量。法官最终判被告监禁13个月。

2018年，被告和受害人开始交往后，搬入她在锦茂路的家中，与她和她的两个女儿同住。

据被告庭上所述，两人早在22年前已经认识，2018年重逢时两人都已离婚，各自带着两个女儿。两人交往两个月后，女友因寂寞邀被告搬入她的家中。

根据案情，今年6月23日傍晚，被告和女友外出吃晚餐，晚上10时回到家时却开始大吵，过程中被告还推了女友一下。

隔天，被告搬出女友家，但傍晚6时许又回去，希望找女友谈。当时，女友的大女儿和她的未婚夫在家，发现被告在屋外，便躲在屋内打电话向堂哥求助。堂哥便打电话问被告要什么。

这个举动激怒了被告，他给女友的大女儿发语音讯息恐吓她。

接着，被告的女友联系被告，向他提出分手，这让被告更加难过，连续发了多则语音讯息恐吓及辱骂女友和她的两个女儿，还不断敲打女友家的窗户。

接下来的日子里，被告多次骚扰、跟踪、恐吓，甚至报假案指女友发短信“一命换一命”，称她闹自杀，结果警方上门时发现女友在睡觉，根本就没有给被告发短信。