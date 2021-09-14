醉男施暴硬拖女友人 罚5000元

男子醉酒后，硬要一名女友人跟自己回家，遭拒绝后强行拽头发，将对方摔在地上，犹如“玩偶”般拖拉走。

被告是32岁的司徒家耀，他面对一项蓄意伤人的罪状。他被指于前年8月25日凌晨3时20分，在克拉码头The Central，用手臂锁住徐慧珊（27岁）的脖子，把她扔到地上，拽着她的头发穿过人行道。

被告原本不认罪，昨日（9月13日）选择认罪。

案情显示，2019年8月24日晚上10时许，被告、受害者及几名朋友在克拉码头The Central一家叫“SQUE”的酒吧喝酒，随后又于11时30分和凌晨1时许分别前往两家酒吧续摊，还去吃夜宵。吃完后，大家各自离开，只剩下被告和受害者在德士站。

大概凌晨3时20分，被告开始毛手毛脚，拥抱和抚摸受害者，要求受害者和他一起回家。受害者拒绝，此举却惹怒被告。于是，被告动手锁住受害者的脖子，将她摔在地上。随后，被告拽着受害者的头发将她拖过人行道。

被告的种种行为，被停在旁边的一辆德士车内的摄像头拍下。

被告昨天一身西装上庭，态度与摄像画面中的醉男迥然不同。他表示，事发后一直非常懊悔。

控方指出，被告醉酒犯罪应考虑加重对他的处罚，此外被告的行为与之前类似的案例相比更加暴力和令人震惊，攻击受害人的时间也更长。

法官判被告罚款5000元，同时需赔偿受害者500元。

被告缴付罚款后看到摄记迟迟不肯离开，最后别过脸躲避摄影镜头，快步跑出法庭。（人名译音）