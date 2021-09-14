食客随地丢垃圾 摊贩叹影响生意

食客被指用餐后，垃圾扔满地，引来群鸟飞来觅食，受访摊贩感叹生意因此下跌10％。

热心读者余先生（45岁，教师）拨打《新明日报》24小时新闻热线通报，指很多食客在牛车水珍珠坊熟食中心用餐后，留下满地垃圾，非常不卫生。

记者日前走访，发现确实有许多鸽子、八哥在觅食，而熟食中心的地板上也可见很多纸巾、塑料包装，甚至还有食物残羹。

摊贩林女士（62岁）表示，每次碰上繁忙时间，清洁工来不及清理桌上的食物残羹，食客就会用纸巾清理。

“有的食客用纸巾抹桌子后，就会把脏的纸巾丢在一旁，导致满桌都是垃圾。”

售卖五香的张先生（43岁，助理）则表示，食客留下来的垃圾，会引来群鸟飞来觅食，有些顾客担心卫生问题，选择不光顾，生意减少了10％。

另一名摊贩许先生指出，除了吃残渣，飞禽还会在桌子和地上留下粪便，情况令人担忧。

“原以为食客自行归还托盘后，鸟患问题会有所改善。怎料，顾客归还托盘，却留下满桌垃圾，引来许多鸽子、八哥等啄食。”

惹兰勿刹市镇理事会发言人表示，在疫情期间，当局已加强清洁与消毒的频率。

发言人表示：“我们的整个团队，尤其是我们的清洁工人，一直很努力地让每个人有一个安全和清洁的环境。在大家的合作下，我们将能更好地利用宝贵的时间和资源，继续为社区提供安全和清洁的环境。”