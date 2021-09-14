资媒局吊销“网络公民”执照

（早报讯）时政网站“网络公民”未能提供充足理由解释为何不完整申报资金来源，资讯通信媒体发展局即日起吊销其经营网站以及社交媒体页面和帐户的类别执照。

资媒局今午（9月14日）发文告宣布消息。吊销执照后，“网络公民”（The Online Citizen）须立即停止在网站以及社媒页面和帐户发布文章，并最迟在后天下午3时全面终止服务。

“网络公民”如果不遵从要求，资媒局可采取措施限制人们访问其页面。“网络公民”继续经营这些服务也将构成刑事罪，负责人员可被追究法律责任。

如果“网络公民”没有在接下来两周，即最迟本月28日，按《广播法》要求提供进一步的财务信息，资媒局也可取消其类许执照（class license）。

早前报道，尽管资媒局已多次提醒和延长期限，“网络公民”却迟迟未在2020年度财务申报中，申报所有资金来源，该网站也通知当局它不打算履行这个法定义务。尽管如此，当局仍给予“网络公民”最后机会，在星期一（13日）早上9时前为违规行为作解释。

“网络公民”最终在期限后才答复，提出愿意提交财务申报，但条件是资媒局不再追问有关它的订阅模式及模式下的资金来源。资媒局充分考虑其答复后，决定吊销执照。

资媒局解释，“网络公民”拥有的类别执照，允许它以订阅模式赚取收入。然而，这不能成为外来干预或外国资金的漏洞。

当局一再要求“网络公民”澄清其订阅模式。这是因为“网络公民”可按订户要求撰写特定文章，以赚取订阅费。资媒局在文告中说，这令人担忧，因为它可成为外国势力进行干预的途径。