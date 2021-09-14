黄循财：梁文辉错误将就业挑战归咎于自贸协定和外来人才

（早报讯）新加坡前进党非选区议员梁文辉提呈的个别议员动议，看似要讨论人们对就业问题的担忧，财政部长黄循财说，梁文辉实际上再度错误地将人们面对的就业挑战归咎于自由贸易协定和外来人才。

黄循财周二（9月14日）指出，政府无法接受梁文辉的观点，因此决定决定另外提呈“新加坡人的工作与生计”动议，重申和说明政府对这一重要课题的看法，并让新加坡人和全世界都能了解新加坡的立场。

他也说，梁文辉“赶走数以万计工作证件持有者，让新加坡人来填补这些职位空缺”的想法有致命的缺陷。他指出，新加坡现在有超过2万5000个白领职位空缺，有很多公司仍在努力招聘员工。

黄循财说：“这些公司填补职缺时已经面对困难，那梁先生赶走外国人制造的‘数以万计’职业空缺，又要如何找到具有相关技能的人来填补？”

他也说，如果政策变得过于严格，企业会寻找其他更有竞争力的运营场所，对方带来的所有工作机会都会流失，而且甚至有可能在不小心的情况下，让过去新加坡几十年建立商业枢纽的努力付诸东流水。

“这会导致新加坡的经济萎缩、陷入困境，最终为更严重问题付出代价的不是外国人，而是新加坡人。”

黄循财也重申卫生部长王乙康今年7月的承诺，人民行动党准备好在下一届大选围绕这个课题进行攻防。“我们已经做好准备，与任何选择走民粹主义路线，并煽动种族主义和仇外心理的政党斗争。”