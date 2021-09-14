公寓管理代理的保安招标具歧视意味 TAFEP强烈建议人力部采取行动

（早报讯）私人公寓管理代理的保安招标文件具歧视意味，劳资政公平与良好雇佣联盟强烈建议人力部采取行动，人力部也正在重新评估这家公司所享有的工作证件权利。

保安协会本月6日发声明，指幽美岭（Hillview Heights）公寓管理代理第一太平戴维斯（Savills），涉在保安招标文件中列出歧视年长员工及不会说华语者的条款。

对此，劳资政公平与良好雇佣联盟（TAFEP）发言人今天（9月14日）答复《联合早报》询问时说，这是TAFEP今年第四次收到该公司招标文件含有歧视性条款的投诉。

过去三起事件中，第一太平戴维斯在TAFEP的要求下删除了歧视性条款。TAFEP也要求该公司参加“公平招聘改造诊所”（Fair Hiring Clinic），以更好地了解劳资政公平雇佣守则。

TAFEP发言人说：“尽管TAFEP多次就如何改进招标文件中的条款提供咨询和建议，但第一太平戴维斯再次违反了劳资政公平雇佣守则。此外，除了将发给媒体的新闻声明抄送给TAFEP，第一太平戴维斯尚未正式回应TAFEP的要求，对这起最新事件作出解释。”

因此，TAFEP强烈建议人力部对该公司采取行动。人力部和TAFEP也要求第一太平戴维斯，立即与它所有分层地契管理委员会（MCST）合作，确保未来招标遵守劳资政公平雇佣守则。

TAFEP发言人说，除非是监管机构或法律要求，否则在招聘广告中包括与年龄相关的要求，严重违反劳资政公平雇佣守则。任何职位对语言能力有所要求，也应明确说明原因。TAFEP和人力部严肃看待这类歧视性做法。

第一太平戴维斯发言人早前受询时说，相关保安招标文件的内容取自2000年的旧有文件，才造成这次“令人遗憾的情况”。“我们为这可能引起的任何困扰深表歉意，并已采取措施确保所有招标文件反映当前的公平雇佣守则。”