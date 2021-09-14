【视频】外长维文吁中美找到管控分歧的方法 王毅呼美国客观理性看中国

（早报讯）我国外长维文今天（9月14日）上午与来访的中国国务委员兼外长王毅，在外交部举行联合记者会。

维文在开场白中提到，这是他与王毅今年的第三次见面，这充分展示了两国之间的密切关系，以及新中是风雨同舟的真朋友。

维文说，他与王毅昨天讨论了包括新中交流在内的广泛的课题。新加坡欢迎中国对新中数字经济合作的兴趣，双方也讨论了中国、亚细安10十国等共15个国家签署的区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），绿色经济合作，以及即将在年内举行的新中双边合作联合委员会（JCBC），以及中国与亚细安的合作。

提到亚细安与中国的合作时，维文指出，在基于亚细安核心与团结，以规则为基础的区域架构以及在包括《联合国海洋法公约》在内的国际法的基础上，亚细安欢迎与各方的互惠互利合作。

他也提到，美国和中国都是本区域的长期且具建设性的合作伙伴。他高兴地听到王毅表示，中国寻求和美国建立合作与平等的关系。他强调，虽然大国的竞争不可避免，但中美的建设性合作是可能、必要，而且对大家都有利。

维文指出，近月以来，中美的关系紧张在区域国家中引起了一些不安与不自在，关键是没有国家希望被迫选边。大家期望中美找到管控分歧的方式并推动双边关系向前进。新加坡也乐见中国国家主席习近平与美国总统拜登最近通了电话。

王毅在开场白中则表示，这是疫情下他与维文第五次线下见面，充分体现了中新两国紧密的战略沟通和友好关系。他形容，自己刚同李显龙总理进行了“长时间的友好深入”意见交换，两人都认为面对疫情考验，两国坚持以抗疫和发展为主线，不断拓展合作的深度和广度，双边关系展现出强大的韧性和活力。

他指出，新中合作超越双边范畴，具有前瞻性和引领性，在地区和国际层面显示出独特的示范效应，希望在抗疫、共建一带一路、可持续发展、东亚合作和多边主义合作，这五个方面，聚焦中新合作。

王毅还提到，上个月的七夕节，中国在新加坡的大熊猫生下了宝宝，中国自古有冲喜的说法，新的生命的诞生也是中新关系的好兆头，预示两国终将扫清疫情的阴霾，迎来更加美好的明天。

新加坡与本区域近期接连迎来了美国防长奥斯汀、美国副总统哈里斯，以及中国外长王毅的到访，在回答《联合早报》提问，新加坡是否认为这是中美外交竞赛的一部分，以及请维文评估亚细安不选边的可能性时，维文强调，中国的崛起不可逆转，也是本时代最重大的主题。维文接着指出，在这个历史节点上，最大的悬念是中国如何崛起，以及中国崛起会如何影响与现今超级强国美国的关系。

维文重申，新加坡所希望的是，尽管美国与中国关系出现竞争不可避免，但双方仍能够建立具有建设性的关系，在绝对必要时时能够进行合作，即使时不时出现摩擦点，也能把对抗可以降到最低；如果能做到这一点，不论是全世界、东南亚、中国和美国，所有人都将迎向非常光明的未来。

维文也说，对于新加坡，忠于自我与真诚相待是至关重要的。维文坦言，他与王毅并非对所有问题都看法一致，但是大家一直是老朋友、亲密的朋友，亲密的朋友对彼此敞开心扉，能低调有效的方法解决许多提问。

维文说，这是他对未来的希望，他对中美正面互动保持乐观，中美两国能在相互尊重、各国平等和寻求共赢的基础上与东南亚国家维系关系。

王毅在维文答问后补充说，有一些国家有一些势力不适应中国的发展，由此产生了很多的疑虑和误判。

他点名呼吁美方放弃零和博弈思维，强调世界不会再回到冷战时代了，希望美方也能够与时俱进，学会同其他的国家和平共存，共同实现合作共赢。他说：“如果能达到这样一个前景，世界将会更加的和平，更加的和谐。”

王毅说，希望美国客观理性地看待中国的发展，中美两作为第一大第二大经济体，“如果我们能够合作的话，世界都会受益。”