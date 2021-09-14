与冠病病患密切接触者须自行注册在家中隔离 家中休养计划明日起成既定模式

（早报讯）从今天起，确诊病例的同住成员须自行上网注册为密切接触者，并在家中隔离10天。卫生部的居家休养计划也将从明天起成为既定模式，符合资格并完成疫苗接种的确诊患者将在家中休养。

根据卫生部今天（9月14日）发出的文告，随着社区病例增加，我国过渡成为具冠病韧性的国家，当局将进一步调整家中隔离的方案，并扩展居家休养计划。

卫生部说，目前每10个社区病例的密切接触者当中，有七人选择在家中隔离。他们在接获当局的通知后，除了接受聚合酶链式反应（PCR）检测以外，都会在隔离期间留在家中。卫生部说，社区病例也在协助当局确认密切接触者方面，非常配合。

卫生部说，有鉴于此，再加上社区病例的增加，当局将从今天起，对密切接触者的隔离方案做出调整。

当局将继续为高风险的感染群如学校、医院和年长者经常光顾的巴刹等，进行追踪工作。其他较低风险的确诊病例将收到卫生部的短信，他们须通知同屋住户上网（https://go.gov.sg/quarantinereg）注册为密切接触者。这些密切接触者必须提供他们上一次和确诊病例接触的日期与联络号码。

卫生部随后会向他们发出电子隔离令，通知密切接触者他们的隔离期以及预约接受PCR检测的程序。

接获电子隔离令的隔离者须在开始隔离以及隔离结束前，到区域检测中心进行PCR检测，并领取免费的自助抗原快速测试仪（ART）。他们须在隔离期间每天进行ART检测，并上载检测结果。若在隔离期间感到身体不适，他们也可接受全天候的远程医疗服务。

那些家中不适合进行隔离的公众仍可要求到隔离设施接受隔离。

卫生部较早前宣布，从本月11日起，密切接触者如果检测呈阴性，可在10天后完成隔离。他们之后每天须做自我检测，直至隔离开始后的第14天。

从今天起，接获“健康风险警告”（Health Risk Warning，简称HRW）短信通知者的隔离期也同样缩短至10天。收到“健康风险警戒”（Health Risk Alert，简称HRA）短信通知者则无须接受一系列的检测和隔离，但当局也鼓励他们接受免费的PCR检测，并在家中进行ART检测，减少与他人的接触。

另外，从明天起，居家休养（Home Recovery）将成为既定模式。12岁至50岁、已接种两剂疫苗的病患如果没有其他严重疾病，家中也没有80岁以上或属于高风险群体的家庭成员，都可在家休养。这些病患一旦接获确诊通知，就应自行在家隔离，无须到医院或是社区护理设施。病患也必须在附有厕所的房间内进行隔离。

患者在进行居家休养首日也会先进行远程医疗评估，确保他们状况良好。患者也可能需要佩戴电子追踪器，确保他们没有离开房间。

若患者的PCR检测结果呈阴性，或是病毒载量低，可在发病第七天后结束居家休养，否则，只要病患情况良好，他们可在发病第10天结束居家休养，无须接受进一步检测。结束居家休养的病患不会受到任何的行动限制，但仍应在下来的七天内减少和他人接触。