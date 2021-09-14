梁文辉：前进党反对将CECA的讨论和种族主义混为一谈

（早报讯）新加坡前进党反对将针对新加坡—印度全面经济合作协定（CECA）的公开讨论和种族主义混为一谈，因为这有可能会混淆新加坡人，甚至导致社群的分裂。

前进党非选区议员梁文辉，周二（9月14日）在国会回应财政部长黄循财指前进党以CECA作为掩护，煽动种族主义和仇外情绪的指责时说，新加坡人只想知道自己的就业和生计过去20年为什么出现恶化的情况，但政府一直试图将关于CECA的公开讨论和种族主义混为一谈。

梁文辉说：“这让人遗憾……新加坡人想要得到数据和答案，前进党不过是响应他们的呼吁。”

黄循财在国会发表“新加坡人的工作与生计”动议的开场白中说，前进党对CECA表示反对时的强烈种族主义和仇外情绪没有被人忽视，本地商界担心该党针对外国人和自由贸易协定的言论，会破坏他们聘用员工的机会，以及影响企业在本地的整体运营。

黄循财也说，梁文辉如果继续对CECA是否给本地白领带来就业挑战这个问题保持模棱两可的立场，或者做出具误导性的虚假声明，那他只能得出结论，CECA是前进党煽动种族主义和仇外情绪的掩护。

梁文辉说，前进党应内政部长兼律政部长尚穆根的邀请，在国会针对这一课题进行辩论时，并没有把CECA视为一个种族问题，而是将它当作贸易协定问题处理。

“当我们评估过去和现在的移民和就业政策，分析其成本和收益时，自贸协定和CECA都是考量的一部分，因此必须将它们列入讨论范围。”

梁文辉指出，时至今日，政府披露的资讯仍然不足以让人相信CECA没有影响新加坡对移民的管控能力，也未能证明CECA为新加坡创造了净收益，因此前进党强烈反对政府想让针对这个课题的讨论噤声。不过，他也对CECA不是昨天动议所要讨论的主要问题这一观点表示同意。