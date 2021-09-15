商业解决方案供应商Audience Analytics以每股0.30元IPO

（早报讯）商业解决方案供应商Audience Analytics，以每股0.30元的发售价首次公开售股（IPO），寻求在新加坡交易所凯利板上市。这将是本地今年来第四只新股上市。

集团将发行1820万股新股及780万股股东献售股。新股筹得的约550万元资金主要用于开发新的商业智能与增长分析的业务、扩展新市场、数码化现有的营运以及一般营运资本。

公司目前没有固定派息政策，但董事会有意建议派发2021和2022财年的50％净利作为股息。

集团在截至去年12月底2020财年的税后净利为290万元，同比上扬28.9％。营收则同比减少8.8％至760万元。全年毛利率达65.7％，远高于前一财年的43.8％。

昨天在媒体说明会上，集团主席兼董事经理吴恩明说，在冠病疫情的影响下，集团依然取得良好表现，主要是因为轻资产的商业模式让集团能够迅速应对市场变化。另一原因是集团在过去20年取得佳绩，获得客户认可。

他说：“在冠病大流行期间，企业对投资于数据和分析来达到数码化和业务目标的需求不断增长。”随着越来越多企业采用混合工作模式，集团所提供的服务对客户来说也比以往更吃重，让它们更好地理解自身的人力资源。

Audience Analytics创立于2002年，业务分布于新加坡、马来西亚、香港等13个亚洲市场。集团通过一系列解决方案，为客户不同阶段的业务增长周期提供支持，并协助客户建立品牌、进行营销和促销、招募、留住和发展人才以及改善业务流程等。

配售活动将在9月28日中午12时截止，预计9月30日首日交易。

新交所今年至今共有三只新股挂牌，宜康医疗保健（Econ Healthcare）和快捷达环球（Aztech Global）是重新上市的公司。OTS控股集团（OTS Holdings）则是新上市的公司。