（早报讯）尽管美国的通货膨胀放缓，美国三大股指仍全面收低。

道琼斯工商指数的跌幅最大，达0.84％。纳斯达克指数和标普500指数，分别下跌0.45％和0.57％。

根据美国劳工部公布的最新数据，美国8月份的消费价格指数（CPI）同比上涨5.3％，环比涨幅则从0.5％放缓至0.3％。

本地股市昨天横摆作收，新加坡海峡时报指数全日微起6.06点或0.2％，闭市报3080.37点。

今天值得关注的股票如下：

1.大华银行（UOB）为以英镑隔夜平均利率（Sterling Overnight Interest Rate Average，简称SONIA）为基准的8亿5000万英镑（约15亿7700万新元）浮动利率资产担保债券（covered bonds）定价，票息率定于SONIA复利另加100个基点。

2.华联企业（OUE）独资子公司OUE Treasury建议发行1亿5000万元票据，每年固定利率为3.5％，票据将在2026年到期。这是在30亿元多元货币贷款发行计划下发行的票据。

3.乐斯太平洋控股（Roxy-Pacific Holdings）今天开市前要求暂停交易，称稍后将公布消息。

4.翱兰国际（Olam International）昨天闭市后披露，旗下的翱兰食品原料（Olam Food Ingredients，简称OFI）将在新西兰托科罗阿（Tokoroa）设立新的乳制品加工厂。

5.在凯利板上市的医疗公司Livingstone Health Holdings获得卫生部批准，为新加坡进口和供应科兴（Sinovac-CoronaVac）疫苗。