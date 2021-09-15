颜金勇：企业经营之道是一场马拉松

（早报讯）企业经营之道不是短跑，而是一场马拉松。特别是中小企业，它们必须抱着坚持不懈精神，不断尝试创新和转型，以维持竞争力和韧性。

贸工部长颜金勇强调，转型和创新对于中小企业保持长期竞争力和韧性至关重要，并呼吁企业重新出发，以新视角适应疫情后的世界，撷取眼前各种新机遇。

他今早在中小型企业大会暨资信商业大会（SMEICC）致词时强调，企业应该重新设定观点，了解到冠病疫情已导致各行各业发生巨大变化，许多领域转型加速，大家的生活和工作方式也出现根本转变。这意味着企业不会回到疫情前的世界，但与此同时，疫情也为企业创造转型机会。

他说：“特别是对中小企业来说，疫情催化数码转型需求与创新。企业可利用新加坡强有力数码化举措为基础，学习在更数码化的环境中运营。”

他呼吁企业创建网上商品和服务市场，支持新产品和数码体验的研发，以及积极参与各类商品和服务贸易活动。

“中小型企业大会暨资信商业大会”是新加坡中华总商会举办的年度活动，主要让经验丰富的企业翘楚和专家学者分享企业在应对未来挑战时必须具备的各种信息与知识，为业务制定制胜新战略。今年活动在线上举办，吸引超过2000人参与，主题为“应对未来的能力：重新设定，重新平衡，重新建设”。