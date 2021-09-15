中华总商会调查：六成本地企业预计今年能盈利

（早报讯）本地企业正从冠病疫情影响之中逐渐恢复，新加坡中华总商会的最新调查显示，60%受访企业预计今年能盈利，58%表示留住了员工。

新加坡中华总商会会长黄山忠在今早（9月15日）线上举行的“中小型企业大会暨资信商业大会”致开幕词时分享初步调查结果，47％商家预计营业额会下跌，比率低于去年80％。

总商会在过去两个月进行了“2021年商界意见调查”，收集近1000家会员商家的反馈意见，其中92％是中小企业。

调查显示，本地商界面对三大挑战是业务成本上升、找不到合适的员工，以及抗疫措施的限制。受访商家反映商业成本上升的比率从去年29%上升至今年57%。

此外，商家表示三个最主要的人力挑战分别是：人力成本持续上升、难以招聘具备相关技能的本地员工，以及更难招聘外劳。

黄山忠指出，虽然商业环境正在改善，但对企业来说仍然是一段艰难时期。总商会致力于帮助会员摆脱疫情的影响，特别是在人力挑战方面。“我们很重视外来劳动力因为疫情控制需要，被限制入境的情况，并持续向政府反馈，设法扩大外来劳动力的供应。”

此外，黄山忠表示非常支持政府推行的“渐进式薪金模式”，以推动各行业提高薪资和生产力。

今年大会吸引逾2000人参与，包括本地及海外的工商业领袖，例如马来西亚、泰国和香港。