时隔一年半 宿舍客工重返小印度

（早报讯）时隔一年半，居住在宿舍内的客工再次回到小印度活动，前往熟悉的宗教场所和商店。

大约100名客工今天（9月15日）参与宿舍客工重返社区试点计划的首场活动。该计划为期一个月，每周让500名客工分三天六个时段前往小印度活动，为逐步放宽对本地客工的行动限制迈出重要的一步。人力部与多个机构、义工组织、商家和社区伙伴合作，让客工能在小印度的指定范围内安全地自由活动。

今早的时段接待了约40名来自两个宿舍的客工。以往每周至少都会前往小印度一次的Packrisamy muruganantham（36岁，建筑管工）受访时说，已经17个月没有“出门逛街”，所以非常高兴能参与这次的试点计划。

“我们只有小印度，没有其他的地方能去，所以这里对我们很有意义。每天闷在房间里，感觉真的很不好，今天小印度的空气都感觉比较清新。”

人力部属下专门照顾客工群体的“保障、关怀与接触小组”（简称ACE）署长邓锐辉受访时透露，在征询客工以及小印度店主及传统协会（Little India Shopkeepers and Heritage Association，简称LiSHA）的意见后，当局在跑马埔路（Race Course Road）和惹兰勿刹之间划出一个长750米宽650米的范围，让客工活动。

活动范围涵盖多个客工喜欢去的地点，包括竹脚中心（Tekka Centre）、维拉玛卡里雅曼印度庙（Sri Veeramakaliamman Temple）、安古利亚回教堂（Masjid Angullia）、百货公司慕斯达法（Mustafa）以及位于仑布路（Lembu Road）的孟加拉广场（Bangla Square）。

邓锐辉说：“我们策划这个试点计划的主要考量是如何安全地让客工前往一些他们想去并且能满足他们需求的地方，因此活动范围的北部是孟加拉客工经常活动的地点，而南部则有印度客工喜爱的竹脚中心等。”

参与试点计划的每10名客工有一名组长，每个客工都会佩戴手环。宗教场所的负责人可以安排他们在指定时段入内并防止太多人在同一时间聚集，一些LiSHA的商家也会给予戴手环的客工折扣，欢迎他们再次回到小印度。

我国目前的社区病例正在攀升，但当局仍然有信心去年客工宿舍疫情大暴发的情形不会再发生，因为过去一年宿舍的运作方式有许多改善，客工的平均疫苗接种率也至少有九成。

邓锐辉强调，每周500名客工的试点计划可以让当局收集足够数据，从而探讨如何将计划扩大。计划下来如何发展除了要看社区病例的趋势是否稳定或下降，也取决于公众对计划的反应，以及参与计划的客工是否遵守规则。

完整报道：重返社区试点计划开跑 首日约100名客工逛游小印度