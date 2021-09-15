武吉知马民众俱乐部接种中心员工将索回被拖欠的薪水

（早报讯）武吉知马民众俱乐部疫苗接种中心早前爆出多名员工被拖欠薪水，当中许多是在求学的学生，管理接种中心的百汇珊顿医疗集团出于好意将支付15名员工拖欠的款额。

拖欠薪水的公司是百汇珊顿医疗集团（Parkway Shenton）聘用的中介公司，百汇珊顿医疗集团本身已付款给中介公司。

全国职工总会秘书长黄志明今天在面簿贴文中指出，15名受影响的员工已上前申请索讨薪水，当中有许多还是学生。“这些雇主不负责任的行为是不容接受的，职总联同人力部以及百汇珊顿医疗集团向员工提供协助，解决拖欠薪水的问题。我很欣慰百汇珊顿出于好意将支付员工被拖欠的薪水。百汇珊顿医疗集团执行总裁郭建康与职总和人力部人员已同一些受影响员工会面，并承诺将付款给他们，即便百汇珊顿已支付中介公司。”

黄志明表示，受影响的员工庆幸并感激所得到的援助。他提醒说，年轻员工也有权益，其他遇到雇佣方面问题的公众应上前向职总或人力部求助。当局会不遗余力对违例的雇主如Singapore Ambulance Association采取行动。

根据《联合早报》7月的报道，卷入薪资纠纷的是人力中介公司Megamanpower（简称MMP）以及私人救护车服务业者Singapore Ambulance Association（简称SAA）。百汇珊顿医疗集团通过MMP招募工作人员，MMP转而与SAA合作寻找合适人选，两家公司对事件原委各执一词。人力部已对有关公司进行调查。