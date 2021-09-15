建屋局提供进一步援助 协助承包商免受建材价格波动影响

（早报讯）冠病疫情持续导致建材供应受波及，钢铁价格自今年起已上涨约25%。为了进一步减低钢材等建材成本上涨对建筑承包商带来的冲击，建屋发展局将把原本18或22个月的钢价波动保障期延长九个月，让工程延误的建商这期间继续免受钢价波动影响，估计35个项目将受惠。

根据建屋局今天发布的文告，获颁建屋局合同的承包商目前可选择是否要在施工期间，获得当局提供的钢价保障。当局在疫情前就有提供这类保障。

如果选择让当局提供这类保障，承包商须在合同内列明要以受保障的钢价，在受保障期间购买多少钢材。

以35层楼以下的建筑工程来说，保障期为18个月；35楼以上工程的保障期为22个月。

在提供钢价保障期间，当局会以建设局的每月钢价指数为依据。如果建设局钢价指数显示，钢价上升，价格比建屋局提供保障的钢价水平来的高，那建屋局就会付给承包商这当中的价差。反过来说，如果钢价指数显示当下钢价低于当局提供保障的钢价水平，当局就会向承包商收回价差。

考虑到疫情对建筑工程带来的冲击，建屋局早前已延长钢价保护期四个月。如今当局再次进一步将保障期延长多九个月，让建商更好地免受钢价波动影响，协助他们控制成本。

若有需要，建屋局也已准备好为承包商供额外的混凝土材料。自今年起，混凝土材料价格已上涨约15%。

目前，进行就地浇筑（cast-in-situ）和生产预制构件的承包商可选择以定价，向建屋局购得特定数量的混凝土建材。同样的，这是给予承包商选项，让他们免受建材价格波动或可能因建材供应受干扰，所带来的影响。

一般上，当局在颁发工程合同时，合同上已列明承包商要向当局购买的建材数量和价格。承包商事后无法再以同样价格向当局购买额外建材。

但疫情持续，为了协助可能须要更多混凝土建材的承包商，建屋局将依照合同列明的价格，为承包商提供比原本合同列明数量更多的建材。需要更多建材的承包商可从下个月起跟当局提出申请。