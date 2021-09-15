土管局推出完整版OneMap3D平台

（早报讯）经过一年的试运行后，新加坡土地管理局正式推出涵盖多项3D地理空间数据的完整版OneMap3D平台，希望为物流、房地产和软件开发等多个行业提供有价值的信息。

这个名为OneMap3D的沉浸式平台目前有八大功能，包括查看任何土地的所有状况是否为国有或私有，该地区的建筑类型和历史成交价；为无人机航线做规划和查询巴士路线信息等。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉今早在“新加坡地理空间科技节”上为该平台主持推介仪式时指出：“地理空间技术将继续作为新加坡打造智慧国愿景的一个重要部分。这些技术是提供基本服务和向公众提供信息的基础，而且能支持资产管理、资源分配和可持续发展方面的跨领域解决方案。”

他也透露，政府机构已利用该平台开发超过110种服务，例如社区事务署的“一联通”（OneService）和民防部队的“myResponder”手机应用。

“无论是如故障维修、设施安全隐患等市政问题，或发生医疗紧急情况，政府都希望能确保更快速、有效、准确地处置公众的求助。因此，我们的目标是将这个地图平台从原本的2D版本，升级为3D版本，让政府、商家和公众都能使用。”

土管局的2D版本OneMap地图首次在2010年面世，当局去年再推出3D试验版。

为促进各行业进一步使用该平台，并发展地理空间科技，当局也分别与物流公司Ninja Van、房地产集团博纳产业（PropNex）和机器人公司Kabam签署了谅解备忘录。

土地管理局局长刘显扬说：“我们希望政府和业界更紧密地合作，通过地理空间科技提升产业能力，创造更多价值。土管局将继续探索更高效捕捉、运用数据的方式，以提供更强大的地图数据库，推动智慧国建设。”

有兴趣者可通过上网和手机浏览www.OneMap3D.gov.sg。