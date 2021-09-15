牛车水大厦明日重开 预计少过一半摊主将在首日营业

（早报讯）牛车水大厦明天起可重新营业，但一些摊主担心生意将锐减，因此决定延迟开档，直到局势较稳。

根据卫生部昨晚发出的文告，牛车水大厦感染群病例已累计126人，当中89人是摊主和助手。大厦从本月12日下午3时关闭至今天（15日）晚上11时59分，聚合酶链式反应（PCR）检测呈阴性的工作人员明天起才可回返工作岗位。

牛车水大厦商联会主席林玉铭受访时指出，若没任何意外或临时变化，牛车水大厦明天应可重新营业，大厦的工作人员在冠病检测确定阴性后也能开档。大厦共有703个熟食及巴刹等摊位，他预计不到一半会在首日营业。

“目前我们并没有接到摊贩反映自己应付不来或面对任何困难，但我们有向摊主提及，若他们需要任何帮助都可向我们提出，我们也会协助有需要的摊主申请当局提供的津贴，帮他们渡过困难期。”

不过，一些受访摊主担心重新营业后的首几周，顾客仍不敢光顾，因此决定延迟重开日期，也借此机会休息一下。

在牛车水大厦熟食中心售卖日本餐已有八年的林国祥（44岁）检测结果呈阴性，但他决定下周一才开档。

“大厦关闭当天虽可营业但已非常冷清，顾客比以往少了超过一半。按照其他地点曾暴发感染群的经验来看，我认为就算明天开档，还是很多人不敢来光顾。不过，很多顾客在这期间有打电话来问候，并且询问我们几时能营业，让我们感到很温馨。”

林国祥在大厦暂停营业的前一晚才接到消息，导致他得丢掉一些已做好的酱料，并把订购好的蔬菜带回家吃。他共亏损了百多块的材料费用。

在牛车水大厦外的史密斯街经营甜品档的摊主龙伍禄（49岁）原本计划明天重新营业，但牛车水大厦病例仍不断增加，他也决定下周一才开档。

“这里的疫情局势还未平复，因此我认为很多人还是会因担心疫情而不敢来。光顾小贩中心的人潮变少，我们在大厦外的生意也必定受影响，预计锐减超过一半，可能要至少两周时间生意才能看到一些起色。”

通讯及新闻部长兼内政部第二部长、惹兰勿刹集选区议员杨莉明今早受询时指出，大厦内大部分的熟食中心和巴刹的彻底清洗工作已完成，据了解环境局也计划允许大厦明天重开。

“大多数的摊主和居民说他们还能应付，但我们也会继续关注需要帮助的人，尽力协助他们。”

为了方便该区年长居民进行冠病检测以确保自己的安全，杨莉明早前向卫生部提出让曾到访牛车水大厦的居民到牛车水民众俱乐部接受检测，居民今明两天都可前往这个临时检测中心检测。

杨莉明指出，截至今天中午12时30分，有超过200名居民前去检测，每人随后也领取一个自助抗原快速检测仪，由现场工作人员教他们如何在家中自行检测。