通缉犯被追捕 开卡车图撞交警

通缉犯被交警截查，开卡车逃跑，交警紧追在后，通缉犯竟快速倒车意图撞伤对方，最后弃车逃。

被告阿兹曼（55岁，司机）共面对五项控状，包括企图伤害一名交警、阻差办公、滥用毒品、藏毒等。

案情显示，2017年10月17日早上11时15分，37岁交警罗斯兰及同事发兹（33岁）正沿着朝往实里达快速公路（SLE）方向的淡滨尼高速公路（TPE）路段执行公务。

被告被截查时，正开着一辆7.3米长的卡车，两名交警查看他的身份证时，发现他被通缉，而被告称拖欠四张罚单，需联络老板请人来开走卡车。罗斯兰尝试打开车门时却发现上锁了，被告此时开车逃，罗斯兰紧追在后，并在不远的交界处追上。

岂料被告却在红灯时倒车，示意罗斯兰别再追，交通灯转绿时，被告继续前行，罗斯兰也继续追捕，最后停在淡滨尼路一带时，被告却冷不防地猛烈倒车，企图撞上罗斯兰。

罗斯兰被逼到马路右侧的草地上才没被撞上，他劝被告冷静，但被告再度倒车撞向他，罗斯兰只好逃开，但却失衡连人带车倒在地上，所幸没受伤。

被告见状开车逃离现场，随后将车弃置在裕廊工业区的顺利街（Soon Lee Street）的停车场二楼。

三天后，肃毒局人员在加冷布丁路（Kallang Pudding Road）一带的另一辆卡车上发现被告的行踪，并将他逮捕归案。

律师为被告求情时称，对方为罪行忏悔，有意向两名交警道歉，事发时因为自知有案待审，承受极大压力与愧疚，他答应改过自新，请法官轻判。

下判时，被告已因其他毒品相关罪行正在狱中服刑。

法官最后判他坐牢七年18个月，待被告将现有刑期服完后，再另行服刑。被告不满刑期，提出上诉。