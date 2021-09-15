伪造单据骗五银行逾千万 董事认罪

61岁公司董事为了解决资金问题，通过另一公司的挂名董事伪造单据，谎称该公司与被告公司有生意往来，借此向银行申请贸易融资来周转，在5年内骗5家银行发放约1074万零456元的款项。

被告苏骁仲（译音）案发时是SPE Technology的董事，面对75项欺骗控状。

据案情显示，被告为了解决资金问题，在2007年3月到2011年1月期间，指使供应商FSL Business Enterprise给5家银行提供假单据，好让银行以为SPE Technology向FSL Business Enterprise购买印刷电路板，进而欺骗银行批准FSL Business Enterprise的贸易融资申请。

调查揭露，交易根本不存在。被告通过挂名董事，在幕后全权操控FSL Business Enterprise，他在5年内，共75次欺骗5家银行，获取约1074万零456元的贸易融资。

银行先把钱汇给FSL Business Enterprise，该款项随后被转移至SPE Technology户头。

控方在陈词时表示，被告虽已偿还银行的贷款，但他长达5年欺骗银行以解决短期资金流动问题，公司交易确实不存在，银行将大笔款项批给被告，势必要承担不必要的风险，被告罪行可造成严重后果，要求法官判被告坐牢30个月。

被告昨午（9月14日）认罪，案件展至明天下判。