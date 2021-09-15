环境局和淡马锡理工推出新课程 教导技师妥善处理制冷剂

（早报讯）制冷剂氢氟碳化物在冷却设备中不可或缺，但它同时也是极具杀伤力的温室气体，随意释放入空气中将加剧气候暧化的现象。国家环境局和淡马锡理工学院因此合作推出本地首个课程，教导技术人员如何在维修或拆除商用冷却设备时，妥善处理和回收制冷剂。

参与的技术人员可通过这个两天的课程，学习有关制冷剂的分类、它们对环境的影响、政府管制条例，以及怎么安全处理制冷剂，避免它们排入空气中。

国会周二（13日）通过了环境保护与管理（修正）法案，管制氢氟碳化物（hydrofluorocarbons）的排放。

氢氟碳化物广泛用于家用电器如冷气、冰箱，以及建筑冷水机等商用冷却设备。若处理不当，这些气体可能在安装、维修或拆除设备的过程中被释放入大气层，导致气候变暖。它对环境的破坏比二氧化碳高出1000多倍。

根据新条例，从明年10月开始，在维修水冷式冷却设备时，无论是处理制冷剂或是回收废弃制冷剂，都须由至少一名合格的技师负责操作或监督。

内政部兼永续发展与环境部政务部长陈国明今天（9月15日）走访淡马锡理工，他致辞时说，这个课程不仅能减少在安装和维修冷却和冷气设备时排出的氢氟碳化物，来上课的技术人员也能借此提升技能。

报读课程的新加坡公民和永久居民可获最多90%的技能创前程中途职业加强津贴，他们也可以使用技能创前程培训补助来支付余款。