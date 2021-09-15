人力部咨询委员会拟从三方面保障送餐员等自雇者权益

（早报讯）为帮助从线上平台接单的自雇人士，由人力部成立的咨询委员会今早（9月15日）举行第一次会议，确定将从确保退休和住屋保障、工伤赔偿以及缩小自雇者与平台之间议价能力的差距三个方面着手，确保线上平台与自雇者之间有更平等的关系。委员会预计将在明年下半年完成工作并提交相关建议。

人力部上个月底宣布将成立咨询委员会，探讨如何加强对送餐员、私召车和德士司机等自雇人士的工作保障和福利。委员会副主席、李光耀公共政策学院院长兼李嘉诚经济学教授柯成兴今早在委员会第一次会议结束后接受记者访问时，分享委员会的三大工作重点。

他说：“我们需要确保平台员工长期的坚韧性，不只是从工作中快速受益，也要关注规划未来医疗、住房和退休的需要。与此同时我们需要确保他们在面对可能的工伤和意外时能获得财务保障。这两方面其实也反映第三层面，也就是确保每名员工都有公平的竞争环境。”

担任委员会顾问的卫生部兼人力部高级政务部长许宝琨说：“委员会将广泛聆听各方意见，探讨可行的措施，以便提呈有效的建议。 劳资政三方也会给予委员会鼎力支持，我们相信委员会可以找到平衡各方面考量的建议，在这期间做好工作，把福利带给平台员工。”

15人的咨询委员会由政府机构、学界、工会和业界人士的代表组成，人力资源专才学会主席吴瑞真担任主席，其他成员包括全国雇主联合会执行理事长沈锦源、全国德士师傅协会和全国出租车司机协会顾问洪鼎基和杨涴淩，以及新大经济学院院长云天德教授。

吴瑞真指出，随着线上平台的发展，公众关注的不只是平台带来的好处，也包括平台给予员工的保障。为平台员工提供保障可能提高一些成本，而委员会将确保建议的可行性，同时平衡平台、员工和消费者的利益。

针对有一些自雇人士希望保留自雇者的身份，担心委员会的建议可能导致收入减少，许宝琨解释，委员会目前的工作还在收集意见并加以评估，目前还没有具体结论，但委员会将尽可能保留目前的市场结构以及平台和自雇人士希望看到的灵活性。

委员会目前定在明年下半年完成工作，确保有足够的时间收集意见和进行评估。许宝琨指出，委员会提呈的建议可能包括出台劳资政守则来为平台和员工提供建议。必要时人力部也会提呈法案修改现有的法律，以保障各方的权益。