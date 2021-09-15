王乙康：要与冠病共存 须经历至少一次大规模社区传播

（早报讯）要与冠病共存，须经历至少一次大规模的社区传播。新加坡与其他国家的差别在于，我国是在超过八成人口完成接种后才暴发目前这一波疫情，政府正在密切监督疫苗可否避免病例激增导致的重症和死亡病例攀升，接下来几周将是关键。

卫生部长王乙康今天（9月15日）在亚细安—欧盟卫生峰会发表开幕主旨演讲时说，过去23天，即这一波疫情期间，新增了约6600起病例，其中有七人入住加护病房，两人病逝，主要是未接种疫苗的人。

我国截至昨天中午有九人在加护病房治疗，但并非都是新一波疫情中感染的病患。

王乙康也对比了新加坡和其他国家应对冠病的方式。他说，多数国家，包括许多欧洲国家，在疫情中付出了巨大的生命代价，如今已解封，人们如常生活。新加坡则正在经历一波大规模疫情，虽少了染病后产生自然抗体的人，但有疫苗产生的免疫力。

“什么是对抗冠病的最佳作战计划或模式，我恐怕没有答案。我只能说，我们处在关键时刻，接下来几周的结果将引导我们的下一步。”

王乙康也强调，我国决定过渡为与冠病共存的坚韧国家，但这条路不会一帆风顺，而是充满意想不到的曲折。更重要的是，新加坡正在开拓一条无人走过的路。

王乙康希望，待双方准备好后，欧洲和亚洲可以开始重建彼此间的桥梁。“新加坡和欧盟正在讨论相互承认健康证书，这将为我们向彼此安全重开边境铺路。”