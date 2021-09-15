亚太股市普遍下跌 海指周三回跌0.7％

（早报讯）中国经济数据促使投资情绪转为谨慎，亚太区域股市今天（9月15日星期三）普遍下滑，新加坡股市的海峡时报指数今天也回跌21.76点或0.71％，闭市报3058.61点。

在本地闭市时，美国三大股指的期货小幅上涨0.16％至0.31％。香港股市下跌1.84％，因受科技股和赌场股下跌拖累，三天来每天都下跌超过1％。悉尼和东京股市回跌0.22％和0.52％，结束三天连涨。首尔股市逆流上涨0.15％，取得四天连涨。

新加坡凯基证券（KGI）产品与研究部主任黄感恩接受《联合早报》访问时说：“数据显示中国经济在8月份放缓，因中国为控制疫情扩散而实施较严格管控。亚洲股市随之下跌。”海峡时报指数的成份股云顶新加坡（Genting Singapore）以及扬子江船业（Yangzijiang），则是受到在中国发生的事件的影响而下跌。

云顶新加坡股价今天跌1.29％，闭市报0.765元；扬子江船业股价跌0.64％至1.55元。

整体本地股市今天交易量持稳于14亿3000万股，交易总值则增至10亿元。上升股196只，下跌股298只。海指成份股当中，23只下跌，5只持平，2只上涨。

给予海指最大压力的依然是本地银行股，星展集团控股（DBS）跌0.89％至30.07元，大华银行（UOB）跌0.89％至25.60元，华侨银行（OCBC）跌0.43％至11.60元。逆流而上的两只成份股是香港置地（Hongkong Land）和新交所（SGX）。

新交所股价涨0.10％至10.06元。新交所午后透露，新加坡和泰国股市建立直接联系，新加坡股票的存托凭证（depositary receipt）可在泰国股市挂牌交易，反之亦然。这是亚细安国家第一个交易所互联合作。

利文斯通医疗（Livingstone Health）今天股价大涨6.55％至0.179元。这家反向收购城式企业（Citicode）而在凯利板上市的医疗公司今早表示，它获得卫生部批准为新加坡进口和供应科兴（Sinovac-CoronaVac）疫苗。

Spackman娱乐集团今天股价持平于0.4分。它昨晚透露，将以180亿韩元（1980万新元）把Zip Cinema公司100％股权卖给韩国Kakao Entertainment公司。