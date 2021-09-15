政论网站New Naratif母公司“瞭望东南亚”总监覃炳鑫被警方严厉警告

（早报讯）政论网站New Naratif母公司“瞭望东南亚”总监覃炳鑫因在去年全国大选期间，同意公司发布五则未经授权的付费网络竞选广告，被警方严厉警告。

警方今天（9月15日）发文告说，调查发现，付费广告有意在大选期间损害一个政党的选举表现。在国会选举法令下，这是一种竞选活动。

选举局去年6月初宣布修订国会选举法令的附属法例，任何竞选活动必须由候选人或竞选代理书面授权才能进行，包括在网络上发表付费竞选内容。一旦罪名成立，可罚款最高2000元或坐牢最长12个月，或两者兼施。

警方指出，根据New Naratif网站的透明度报告，该网站在2018年3月收到来自美国开放社会基金会研究所（Foundation Open Society Institute，简称FOSI）的津贴。截至去年8月底，网站也收到来自1303名会员，包括外籍公民的资助。

助理选举官去年7月3日向社交媒体平台面簿发出通知，要求面簿取下New Naratif页面未经授权的付费广告，并指New Naratif发表这类付费竞选广告等同非法进行竞选活动，违反国会选举法令。

面簿于7月3日取下New Naratif的贴文后，选举局也发布媒体声明点出New Naratif的行为不合法，但New Naratif仍发表其他付费广告，并且还自己在平台上贴出“宣传内容被取下”。选举局之后报警处理。

据早前报道，助理选举官在竞选期间一共向社交媒体平台面簿发出三项通知，要求面簿取下New Naratif页面上未经授权的付费竞选广告。

警方说，调查过程中，警方和覃炳鑫面谈两次，也扣留了他的手机和笔记本电脑，以便进行法证检验。

警方与新加坡总检察署商讨后，决定向覃炳鑫发出严厉警告，没有提控他。瞭望东南亚（Observatory Southeast Asia）也接到警方严厉警告。