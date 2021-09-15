吉宝电力签协议 探讨从老挝进口可再生能源

（早报讯）吉宝集团旗下吉宝电力（Keppel Electric）与老挝国营电力公司Electricite Du Laos（简称EDL）将探讨进口可再生能源到新加坡。

双方联合文告指出，吉宝电力与EDL已签署独家框架协议，联合探讨进口可再生能源到新加坡的机会。这是老挝—泰国—马来西亚—新加坡电力一体化项目（LTMS-PIP）的一部分。

吉宝电力是吉宝集团旗下吉宝基础设施控股私人有限公司（Keppel Infrastructure Holdings Pte Ltd）的子公司。LTMS-PIP是个政府与政府项目，它将作为探路者，以进一步推动亚细安跨境贸易，以及辅助现有的亚细安电网愿景，为多边电力贸易创造机会。

在该独家框架协议下，双方将使用现有互连器，通过泰国和马来西亚，EDL将试验从老挝出口而吉宝将试验从老挝进口多达100兆瓦（MW）的可再生水电。一旦最终确定，这个从老挝进口可再生能源的项目，将使吉宝电力把能源业务多元化。

除了该框架协议，吉宝电力和EDL也将探讨从可再生能源需求以及过渡至更绿色的能源所产生的合作机会，包括开发和长期供应可再生水电到亚细安地区，以及可再生能源追踪、鉴定和保证，支持亚细安可再生能源行业的增长。