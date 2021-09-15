约3200名年长者完成接种冠病疫苗追加剂

（早报讯）符合条件的年长者昨天起陆续受邀接种冠病疫苗追加剂，约3200名年长者今天（9月15日）已完成接种，逾1万2000名年长者也已在一天内预约接种追加剂。

卫生部长王乙康在面簿贴文透露上述数据，并表示这是令人鼓舞的开始，希望更多年长者能接种追加剂，在下来很多个月甚至是更长时间里获得更好的保护。“很多年长者告诉工作人员，他们希望免受德尔塔变种毒株的影响，在符合条件后就尽快接种追加剂。”

他透露，当局今天也在芽笼东的职总保健合作社疗养院派驻流动接种团队，为30名住户施打了追加剂。

为触及更多年长者，卫生部正与人民协会和关爱乐龄办事处等机构及利益相关方合作，加强宣导并鼓励年长者接种追加剂。

本地约14万名年长者昨天起受邀接种追加剂，卫生部会陆续发短信邀请他们预约到疫苗接种中心、综合诊疗所或参与计划的公共卫生防范诊所（PHPC）接种追加剂。当局也从今天起到疗养院为住户接种追加剂。

今年底满63岁的国防部长黄永宏医生也在面簿贴出照片，表示已接种追加剂，并指这将有助减少全国的传播情况，同时为个人提供保护。

受邀接种追加剂的60岁及以上年长者和乐龄护理设施住户已完成疫苗接种至少六个月，他们可接种第三剂在大流行病特别采用程序下批准的信使核糖核酸（mRNA）疫苗。目前在这项程序下获批的两种mRNA疫苗是辉瑞和莫德纳。

卫生部早前也鼓励已完成疫苗接种的免疫缺陷者，在注射第二剂疫苗的两个月后接种追加剂，但他们应事先咨询主治医生。免疫缺陷的包括癌症病患、器官移植病患，以及接受洗肾的末期肾病患者等。