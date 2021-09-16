（早报讯）美国华尔街隔夜股市皆上扬，三大股指的涨幅介于0.68％至0.85％。

新加坡海峡时报指数昨日回跌21.76点或0.71％，闭市报3058.61点。

周四（9月16日）值得关注个股：

*凯德投资（CapitaLand Investment，简称CLI）从本月20日早上9点起开始交易。已停牌的凯德集团（CapitaLand）战略重组计划和凯德投资的上市计划，于8月特别股东大会上获得绝大多数股东支持。集团的投资管理平台及住宿业务将整合为凯德投资，并在新加坡交易所上市。它的房地产发展业务将私有化，由凯腾控股（CLA Real Estate Holdings）全资持有。凯德集团预计在本月21日除牌。

*吉宝房地产信托（Keppel REIT）将在9月24日发行的1亿5000万元票据，固定年票息率为2.07％。该票据将在2028年9月24日到期。发行这批票据所得净资金，将供信托的收购和投资进行融资或再融资以及信托的任何资产提升计划等用途。

*胡金标控股（OKP）取得公用事业局（PUB）一个5720万元合同，负责建造新加坡西部深隧道阴沟系统（DTSS）第二阶段的分支阴沟（Link Sewer）。这个为期45个月的合同在9月21日开始，工程预期最迟在2025年6月20日完成。集团目前的净建筑订单达3亿2090万元，工程期延伸至2025年。

*利文斯通医疗（Livingstone Health）昨日股价大涨6.55％至0.179元。这家反向收购城式企业（Citicode）而在凯利板上市的医疗公司昨早表示，获得卫生部批准为新加坡进口和供应科兴（Sinovac-CoronaVac）疫苗。

*惠胜置地（Hatten Land）今早开市前披露，与Singapore Myanmar Investco签署合作备忘录以在马来西亚马六甲进行加密货币挖矿活动。另外，集团透过配售新股筹集180万元，作为运营资本、实现科技和太阳能计划。

*新电信联号公司巴帝Airtel（Bharti Airtel）发布文告，对印度政府的电信业改革表示欢迎。

*佳福集团（QAF）今早开市前要求暂停交易，公司稍后有事情要公布。

*停牌的全美世界（Best World）披露，独立审计师对该公司截至去年12月底的2020财年财务报告“无法表示意见”（disclaimer of opinion），但对公司持续经营方面并没有提出任何审计相关问题。另外，公司表示复牌计划目前没有实际进展。全美去年11月已向新交所监管公司（SGX RegCo）提出复牌申请，监管公司关注全美在中国现有业务模式，是否符合当地传销和直销法律的合规。