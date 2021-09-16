大士厂房可燃粉尘爆炸事故公开听证会下周一展开

（早报讯）为彻查大士厂房可燃粉尘爆炸事故而成立的调查委员会将在下周一（9月20日）至下个月8日之间，于国家法院进行首阶段公开听证会，查明事故发生时的情况与导因。

位于大士11道第32E座的Stars Engrg公司厂房，今年2月24日发生因可燃粉尘爆炸引发的火患，造成三死五重伤。

人力部事后在工作场所安全与卫生法令下委任调查委员会，主席由高级地方法官王贤山担任，成员包括新加坡石油化学工厂公司总经理黄训俭，以及新加坡科技研究局（A*STAR）首席创新官兼化学与工程科学研究院（ICES）执行董事彼得·纳格勒（Peter Nagler）。由政府律师陈如燕领导的团队将在庭上举证。

人力部在今天（16日）发的文告中透露，上述事故发生以来，人力部的一组调查团队在政府律师的安排与协助下，针对事故展开调查。这包括走访案发现场、到场搜证、找出关键证人和向证人了解相关细节。当局也委任了专家为与事故有关的机械与物料进行鉴识检测与情况模拟。

包括专家在内的证人估计将在首阶段公开听证会上作证。首阶段听证会将于本月20日至24日、本月27日至下个月1日以及下个月4日至8日在国家法院8A法庭展开，时间是上午10时至下午5时。这些日期是暂定的，之后可能会有变动。

媒体和与公众都能出席公开听证会，但庭上可容纳的人数有限，必须符合安全管理条例。

第二阶段的公开听证会将从11月15日进行至19日，细节日后公布。第二阶段公听会主要是针对就事故提出的建议展开审议与检讨，以避免类似事故再次发生。